Em 2017, Inês Simões subiu ao palco do "The Voice Portugal", da RTP1. Cinco anos depois, a "Prova Cega" da concorrente portuguesa foi escolhida como uma das melhores do mundo.

No Youtube, o "Best of The Voice" destacou a atuação da participante no vídeo "Vozes inesperadas atrás da cortina". No palco do programa de talentos da RTP1, Inês Simões interpretou o tema "I Have Nothing", de Whitney Houston.

Durante a "Prova Cega", a concorrente escondeu-se atrás de uma cortina e conquistou todos os mentores.

Veja aqui o vídeo.