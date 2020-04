A Netflix revelou esta quarta-feira, dia 22 de abril, que "White Lines", a nova série de Álex Pina, criador de" La Casa de Papel", que cont com o ator português Nuno Lopes no elenco, estreia a 15 de março. O serviço de streaming partilhou ainda o primeiro trailer da produção.

Das equipas que de "La Casa de Papel" (escritor) e "The Crown" (produtora), a primeira temporada da série com com 10 episódios, filmados entre junho e outubro de 2019 nas Ilhas Baleares de Maiorca e Ibiza.

"O corpo de um lendário DJ de Manchester é descoberto 20 anos depois do seu misterioso desaparecimento em Ibiza. Quando a sua irmã regressa à bela ilha espanhola para descobrir o que aconteceu, a sua investigação leva-a a um emocionante mundo de discotecas, mentiras e encobrimentos, forçando-a a confrontar os lados mais escuros do seu próprio carácter num lugar onde as pessoas vivem a vida no limite", avança a Netflix na sinopse.

"O diálogo é uma mistura de inglês e espanhol (70/30 respetivamente)", acrescenta o serviço de streaming em comunicado.

Escrita por Álex Pina, "White Lines" conta com produção executiva da Left Bank Pictures ("The Crown"). Além de Nuno Lopes, o elenco conta com Laura Haddock, Marta Milans, Juan Diego Botto, Daniel Mays, Laurence Fox e Angela Griffin.

Veja o trailer: