O concurso "Prémio de Sonho", uma versão de "Win Your Wish List", com Cristina Ferreira, estreia esta segunda-feira, dia 5 de agosto, às 19h00, na SIC. Veja na galeria algumas fotografias da apresentadora ao longo da carreira e recorde os seus programas mais populares.

