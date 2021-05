Os The Black Mamba, que este ano representam Portugal em Roterdão, vão tentar carimbar a passagem para a final do festival da Eurovisão esta quinta-feira. São Marino, Estónia, República Checa, Grécia, Áustria, Polónia, Moldávia, Islândia, Sérvia, Geórgia, Albânia, Bulgária, Finlândia, Letónia, Suíça e Dinamarca são os 'adversários'.

Depois de um ano de paragem, devido à pandemia da COVID-19, o Festival Eurovisão da Canção está de regresso com a 65.ª edição, que arrancou na terça-feira, dia 18 de maio, com a primeira semifinal. Para esta quinta-feira, 20 de maio, está marcada a segunda semifinal e na final acontece no sábado (22 de maio).

Rússia, Lituânia, Suécia, Chipre, Noruega, Israel, Bélgica, Azerbaijão, Ucrânia e Malta foram os primeiros países a garantir um lugar na final, juntando-se aos ‘Cinco Grandes’ (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e ao país anfitrião.

Esta quinta-feira, além de Portugal, na segunda semifinal participam também São Marino, Estónia, República Checa, Grécia, Áustria, Polónia, Moldávia, Islândia, Sérvia, Geórgia, Albânia, Bulgária, Finlândia, Letónia, Suíça e Dinamarca.

A segunda semifinal do Festival Eurovisão da Canção arrancou com a atuação do premiado breakdancer Redouan Ait Chitt (mais conhecido como Redo) e de Eefje de Visser. A performence foi elogiada pelos espectadores nas redes sociais e fortemente aplaudida pelo público que assistiu ao espetáculo na arena.

No arranque do evento, os apresentadores apresentadores Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit e Nikkie de Jager recordaram a ordem de atuações.

VEJAS AS ATUAÇÕES:

1. São Marino: Senhit – Adrenalina

Acompanhada por quatro bailarinos mascarados, Senhit, que nasceu em Itália, teve a missão de abrir a segunda semifinal do Festival Eurovisão da Canção. Tal como o nome da canção indica, a cantora, conhecida como 'princesa da pop' ofereceu uma atuação cheia de "Adrenalina" e teve ao seu lado Flo Rida.

2. Estónia: Uku Suviste – The Lucky One

Este ano, a Estónia é representada por Uku Suviste, que já foi considerado o homem mais sexy do seu país. Na atuação de "The Lucky One", o cantor, com recurso a efeitos visuais, passeou no meio de uma grande tempestade.

3. República Checa: Benny Cristo – Omaga

Da República Checa para o palco da arena Ahoy, Benny Cristo, que usou um casaco brilhante e amarelo, apresentou "Omaga" e apostou numa atuação repleta de jogos de luz, cores e dança.

4. Grécia: Stefania – Last Dance

Stefania, que este ano representa a Grécia, será a quarta artista a subir a palco com "Last Dance". Para a atuação, a jovem, que já participo no Festival Eurovisão Júnior, apostou em efeitos visuais com recurso a chroma key (fundo verde).

5. Áustria: Vincent Bueno – Amen

Com o seu fato preto e brilhante, Vincent Bueno, da Áustria, apresentou "Amen" no festival da Eurovisão. Sozinho em palco, o jovem passeou pela 'passerelle' do palco, rodeado por jogos de luzes.

6. Polónia: RAFAŁ – The Ride

Para não fugir à regra, RAFAŁ, da Polónia, levou dança, jogos de luz e chamas ao palco da arena. Ao som "The Ride", o músico e os seus bailarinos não pouparam energia para tentar conquistar os espectadores.

7. Moldávia: Natalia Gordienko – Sugar

Natalia Gordienko, com o tema "Sugar", foi a escolhida para representar a Moldávia. Acompanhada por quatro bailarinos vestidos de preto, a cantora atuou no centro do palco, em cima de uma plataforma giratória.

8. Islândia: Daði og Gagnamagnið – 10 Years

Daði Freyr e a sua banda Gagnamagnið colocaram as redes sociais a dançar no verão passado com "Think About Things", a canção escolhida para representar a Islândia em 2020. Agora, o grupo defendeu o tema "10 Years", uma canção pop-funk que Daði dedicou à sua esposa.

Um dos elementos da banda testou positivo à COVID-19 na quarta-feira, o que obrigou a que foi transmitida a atuação gravada durante os ensaios.

9. Sérvia: Hurricane – Loco Loco

10. Geórgia: Tornike Kipiani – You

11. Albânia: Anxhela Peristeri – Karma

12. Portugal: The Black Mamba – Love Is On My Side

13. Bulgária: VICTORIA – growing up is getting old

14. Finlândia: Blind Channel – Dark Side

15. Letónia: Samanta Tīna – The Moon Is Rising

16. Suíça: Gjon’s Tears – Tout l’Univers

17. Dinamarca: Fyr & Flamme – Øve os på hinanden