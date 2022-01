Joana Marques regressa à Rádio Renascença com "Extremamente Desagradável" no dia 1 de fevereiro. No final de 2021, a humorista revelou que iria fazer uma pausa na rubrica do programa "As Três da Manhã".

"Dia 1 de fevereiro de volta. Estou com muitas saudades destas duas parvas, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão, e de todas as outras parvas (levem isto como um elogio) que ouvem o 'Extremamente Desagradável'. Já só falta uma semana. Até já", escreveu a humorista na sua conta no Instagram.

"Em dezembro estava, de facto, 'mortinha por acabar o último directo e respirar'" Por isso resolvi fazer uma pausa e 'pousar a cabeça'", explicou a humorista.

"O 'Extremamente Desagradável' está de volta à Rádio Renascença no dia 1 de fevereiro. Embora eu me tenha sentido tentada a regressar ontem, depois das vossas 1700 mensagens sobre o BB 'Famosos'... Mas temos de ser fortes", frisou.

"E já dizia a poeta: 'Fevereiro é amanhã'", rematou.