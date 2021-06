José Cid foi o convidado da emissão desta quarta-feira, dia 2 de junho, da rubrica "Desculpa, mas vais ter de perguntar", do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença. No segmento, Ana Galvão leu as perguntas preparadas por Joana Marques e Filipa Galrão para o cantor.

Na rubrica, o cantor voltou a criticar Salvador Sobral por ter dito que era como o "Cristiano Ronaldo da música, com a diferença que pago impostos".

"O Salvador Sobral é uma entidade musical extraordinária. Canta muito bem. E um grande músico, um grande musicólogo, é uma pessoa que eu admiro imenso, mas é um menino. É um Sobral. Os Sobrais são sempre meninos que podem dizer o que lhes apetecer porque são Sobrais", frisou José Cid.

"Ao comparar-se com ele, está pura e simplesmente a usar a imagem do Cristiano Ronaldo. Não tinha de fazer essa comparação, necessariamente", rematou.

