Ludmilla lançou na passada sexta-feira, dia 3 de julho, o videoclip da sua nova canção, "Cobra Venenosa". Segundo o portal UOL, nas redes sociais já tinha sido partilhado um pequeno excerto do single depois de terem sido reveladas conversas privadas entre a cantora e Anitta.

Um dos destaques do vídeo é Luiza Drewanz, sósia de Anitta que no início do ano conquistou as redes sociais. Ao site PopLine, a jovem contou que foi convidada pela produtora de Ludmilla para participar no vídeo. "Foi tudo muito bem pensado. Ludmilla é muito 'legal', muito 'maneira'. Também muito talentosa. As duas [Anitta e Ludmilla], para mim, são ícones femininos", frisou.

Ludmilla já negou que "Cobra Venenosa" seja uma provocação para Anitta. As duas cantoras trocam farpas nas redes sociais desde nas últimas semanas.

Veja o vídeo: