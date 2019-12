Segundo a revista Maria, antes da estreia do programa, Bruno Silva foi escolhido para casar com Liliana. De acordo com a publicação, o jovem foi "expulso" dois dias antes do arranque das gravações.

"Não me deram qualquer explicação. O Rui Ávila [produtor executivo da Shine Ibéria, que tem a seu cargo o formato] ligou-me dois dias antes da data marcada para o casamento e disse-me que eu estava expulso. Fiquei em choque", conta à revista.

À revista Maria, a produção explica que o concorrente "foi seleccionado na fase inicial de casting", explicando que o seu afastamento se deveu a uma "situação" relacionada com o seu registo criminal do candidato.