"Emily In Paris" estreia no outono no serviço de streaming.

A comédia romântica "Emily In Paris" é uma das próximas apostas da Netflix. Com argumento e produção executiva de Darren Star ("Younger", "O Sexo e a Cidade"), que também criou a série, a primeira temporada vai contar com 10 episódios de 30 minutos. Protagonizada por Lily Collins ("Regras à Parte", "Até aos Ossos"), a série vai acompanhar Emily, "uma ambiciosa executiva de marketing na casa dos vinte anos que vive em Chicago e que consegue inesperadamente o seu emprego de sonho em Paris". A protagonista muda-se para a capital francesa "quando a empresa onde trabalha adquire uma agência de marketing de luxo e ela é encarregada de revitalizar a estratégia desta para as redes sociais". "A nova vida de Emily em Paris está repleta de aventuras hilariantes e desafios surpreendentes enquanto ela tenta conquistar os colegas, fazer amigos e viver novos romances", avança a Netflix. Philippine Leroy Beaulieu ("Fala Com o Meu Agente!"), Lucas Bravo ("La crème de la crème"), Samuel Arnold ("Antony & Cleopatra"), Camille Razat ("15:17 Destino Paris") e Bruno Gouery ("Doc Martin") também fazem parte do elenco da série. Veja o teaser: Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram