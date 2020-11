Durante o espaço de informação "3 às 14", da RTP3, uma empregada de limpeza entrou no estúdio. A emissão em direto estava a ser conduzida por Cristina Esteves.

No direto, a jornalista do canal de informação da RTP tentou avisar a funcionária enquanto passava a emissão do estúdio para a repórter que se encontrava na Nazaré.

O momento rapidamente chegou às redes sociais e soma milhares de visualizações.

Veja o vídeo: