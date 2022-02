No próximo sábado, dia 26 de fevereiro, vai para o ar, na TVI, a entrevista de Cristina Ferreira a José Eduardo Moniz, o novo diretor-geral da estação de Queluz de Baixo.

Nas redes sociais, o canal partilhou um teaser da conversa. "Sinto a TVI como uma casa que é minha. É muito mais do que isso e, acima de tudo, é das pessoas que a veem", frisa José Eduardo Moniz no vídeo. "Sou muito senhor do meu nariz e quando acredito numa coisa levo-a até ao fim", sublinha.

"Em conjunto vamos ter de pensar muito", acrescenta o novo diretor-geral da TVI no teaser. "Diga a verdade, vamos ter que discutir muito?", pergunta Cristina Ferreira.

Veja o vídeo: