Esta segunda-feira, dia 26 de fevereiro, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com José Eduardo Moniz. O diretor-geral da TVI esteve no programa das tardes do canal e falou sobre o seu regresso à TVI.

"É uma relação normal de um diretor-geral com uma diretora. Quer dizer que tínhamos de nos entender, como nos estamos a entender", começou por explicar." Não nego que, quer a Cristina [Ferreira], quer a sua equipa, quando entrei na TVI, me olharam com alguma reserva. Eu percebia isso. Olhavam com alguma reserva porque provavelmente achavam que eu ia destruir tudo aquilo que eles tinham montado", contou, sublinhando que a sua "ideia era acrescentar".

Na conversa, o diretor-geral do canal frisou que quando "acredita em coisas que são diferentes das dos outros" tem de "humildemente, mas militantemente dizer que não concorda". "A Cristina tem imenso valor, é uma excelente apresentadora. Eu quero um tipo de televisão, ela quer um tipo de televisão, nós estamos a cruzar essas visões", frisou.