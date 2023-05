As idas ao cinema aumentaram este ano 36% em Portugal, com um total de 3,3 milhões de espectadores até abril, comparando com o mesmo período de 2022, revelou hoje o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Os dados mensais do ICA demonstram que, entre janeiro e abril deste ano, os cinemas portugueses registaram 3,3 milhões de espectadores, ou seja, mais 878.373 bilhetes emitidos (36%) do que no período homólogo de 2022.

Em termos de receita bruta de bilheteira, comparando os dois períodos, o aumento é de 44,8%, ou seja, de 6,1 milhões de euros, para um total de 19,8 milhões de euros.

Tendo como referência ainda os dados estatísticos antes da pandemia da covid-19 – um acontecimento global que afetou a frequência nas salas de cinema -, a exibição cinematográfica em Portugal ainda não recuperou totalmente.

Entre janeiro e abril de 2019, o ICA contabilizou 4,6 milhões de espectadores e 24,8 milhões de euros de receita.

Segundo o ICA, até abril estrearam-se comercialmente 22 longas-metragens portuguesas, ou com coprodução portuguesa, o que representa uma quota de 17,2% face ao total das 128 longas estreadas em sala.

No entanto, em termos de audiência, a quota de exibição de cinema português representa apenas 2,2% (71.464 espectadores) do total de 3,3 milhões de entradas.

Em receita de bilheteira, face aos 19,8 milhões de euros registados até abril, a quota de cinema português foi de 1,5% (293.369 euros).

Até abril, o filme português mais visto em sala foi “Amadeo”, de Vicente Alves do Ó, com 12.213 espectadores.

O segundo filme português mais visto pelos portugueses em sala de cinema foi a curta-metragem de animação “Ice Merchants”, de João Gonzalez, filme candidato este ano aos Óscares, com 11.459 espectadores.

Entre os dez filmes portugueses mais vistos este ano em sala há ainda a destacar três outras longas-metragens de animação: “O natal do Bruno Aleixo”, de Pedro Santo e João Moreira, estreado no Natal passado, mas cuja exibição se estendeu por 2023, “Nayola”, de José Miguel Ribeiro, e “Interdito a cães e italianos”, de Alain Ughetto, com coprodução pela Ocidental Filmes.

“Avatar: O caminho da Água”, de James Cameron, estreado em dezembro de 2022, permanecia ainda como líder de bilheteira até abril nos cinemas nacionais, com 465.880 espectadores.

Em segundo lugar, e tendo apenas estreado a 6 de abril, surge “Super Mario Bros: O filme”, de Aaron Horvath e Michael Jelenic, com 349.792 espectadores.