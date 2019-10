De Julia Roberts a Meryl Streep, passando por Reese Witherspoon e Michael Douglas, as estrelas de Hollywood são cada vez mais atraídas pela televisão, que atravessa o seu melhor momento com inúmeras produções de alta qualidade e uma expansão do seu alcance com as plataformas de "streaming". E, claro, com os seus bons salários.

Somente as cinco grandes plataformas - Netflix, Amazon, Hulu, além das novas Disney+ e Apple TV+ - planeiam gastar 27 mil milhões de dólares em conteúdos este ano, de acordo com um relatório recente do FilmLA.

Esse valor é aproximadamente o orçamento combinado dos 130 filmes mais caros já feitos, o que ajuda as estrelas consagradas do cinema a darem um salto para a televisão.

Witherspoon e Jennifer Aniston estão a ganhar dois milhões de dólares por cada episódio da principal série da Apple TV+, "The Morning Show", que já tem aprovada uma segunda temporada de 10 episódios.