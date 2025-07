Os Buraka Som Sistema são a primeira confirmação para a edição de 2026 do NOS Alive, que regressa nos dias 9, 10 e 11 de julho. Veja no vídeo a conversa da banda com o SAPO Mag.

A banda composta por Branko, Blaya, Conductor, Kalaf e Riot vai regressar ao Passeio Marítimo de Algés 10 anos depois do seu último concerto, que aconteceu em 2016, e depois de mais de 800 espetáculos, três álbuns e um EP. Em comunicado publicado no ‘site’, a agência Arruada, que representa a banda, explicou que o grupo “regressa do hiato decretado em 2016, altura em que atuaram pela última vez em público, nos jardins da Torre de Belém”. O concerto de 2016, em Lisboa, fechou uma digressão internacional de celebração de uma década de Buraka Som Sistema e, em 2021, a banda editou em álbum este último espetáculo. A data de atuação para 2026 ainda não é conhecida, mas o concerto dos Buraka Som Sistema no Alive não será uma estreia, uma vez que atuaram nestes palcos em 2014. O primeiro álbum dos Buraka Som Sistema foi editado em 2006 e, por isso, o concerto do próximo ano marcará também os 20 anos do lançamento das primeiras músicas.