Esta terça-feira, Halle Berry admitiu que não poderá usar o vestido que havia escolhido para a abertura do Festival de Cannes à noite, por causa do novo "dress code" adotado pela tradicional mostra de cinema francesa.

A atriz norte-americana, que integra o júri que escolherá o filme que receberá a Palma de Ouro, o principal prémio do festival, disse que fará a troca para se adaptar às novas regras, que proíbem a nudez e vestidos extravagantemente longos na passadeira vermelha.

"Tinha um vestido incrível para usar esta noite e não posso usá-lo porque a cauda é longa demais", disse à imprensa a vencedora do Óscar por "Monster's Ball" (2001).

"É claro que vou seguir as regras, portanto tive que fazer um ajuste", acrescentou.

No entanto, a estrela declarou apoio aos organizadores do festival por proibirem trajes excessivamente reveladores nas novas regras divulgadas por escrito.

"A parte da nudez provavelmente também é uma boa regra", reforçou.

Segunda à esquerda, Halle Berry com o novo vestido, na passadeira vermelha a 13 de maio de 2025

Os organizadores do festival de Cannes provocaram assombro na segunda-feira, ao divulgarem por escrito pela primeira vez as suas novas regras para as indumentárias.

"Não se trata de controlar" o que as pessoas vestem, mas "de banir a nudez total da passadeira vermelha, de acordo com a lei francesa", disse um porta-voz da mostra à agência France-Presse (AFP).

Ao longo dos anos, a passadeira vermelha de Cannes tornou-se o cenário de uma procissão de 'looks' ousados e reveladores. Em 2021, a modelo Bella Hadid causou sensação nas redes sociais ao usar um vestido com decote vertiginoso e escultural, desenhado pela 'maison' Schiaparelli.

Saltos altos na berlinda

O vestido da Schiaparelli para Bella Hadid a 11 de julho de 2021

A tendência "Naked dress" - com 'looks' provocadores que revelam consideravelmente mais do que escondem - tornou-se mais recentemente algo frequente nas passadeiras vermelhas. Em fevereiro, a arquiteta Bianca Censori, esposa do rapper Kanye West, causou um escândalo na cerimônia dos prémios Grammy e há rumores a indicar que o episódio terá levado Cannes a finalmente colocar por escrito o que era tratado de forma mais discreta ou tácita.

Após anos de disputas e polémicas, Cannes também esclareceu as regras sobre o calçado, quando muitos acusavam a mostra de forçar as mulheres a usarem saltos altos.

Várias estrelas, como Julia Roberts, Cate Blanchett e Isabelle Huppert, desafiaram essa regra tácita, calçando sapatos rasteiros ou, inclusive, aparecendo descalças na cerimónia.

Kristen Stewart na passadeira vermelha do Festival de Cannes a 14 de maio de 2018

Em 2018, Kristen Stewart demonstrou a sua contrariedade, ao tirar dramaticamente os seus altíssimos sapatos Christian Louboutin perante as câmaras enquanto caminhava pela passadeira vermelha.

Agora, a regra foi claramente estabelecida: o festival decretou que "sapatos ou sandálias elegantes com ou sem saltos" são permitidos, uma mudança que a presidente do júri, a francesa Juliette Binoche, também premiada com um Óscar, saudou na conferência de imprensa desta terça-feira como uma "ideia muito boa", brincando que falava "por experiência própria".