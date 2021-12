Os filmes "Super Natural", do realizador português Jorge Jácome, e "Nada para ver aqui", de Nicolas Bouchez, com coprodução portuguesa, foram selecionados para o Festival de Cinema de Berlim, que decorrerá em fevereiro, foi hoje anunciado.

Na primeira vaga da programação estão ainda filmes com Isabelle Huppert, Nikolaj Coster-Waldau ou Megan Fox.

"Super Natural", com produção da Ukbar Filmes, integrará o programa Fórum, dedicado a filmes mais experimentais e transversais entre géneros.

É a primeira longa-metragem de Jorge Jácome e resulta de uma nova colaboração do realizador com o Teatro Praga e com a companhia Dançando com a Diferença, contando com argumento de André e. Teodósio, Jorge Jácome e José Maria Vieira Mendes.

O filme "parte do cruzamento entre a paisagem da ilha da Madeira [onde foi rodado] e dos intérpretes da companhia Dançando com a Diferença — que desenvolve o seu trabalho aliando pessoas com e sem deficiências na criação de objetos artísticos", refere a produtora em nota enviada à agência Lusa.

Jorge Jácome voltará a Berlim, onde já esteve, em 2019, com o filme "Past Perfect", selecionado para a competição oficial de curtas-metragens.

À Lusa, a produtora Pandora da Cunha Telles explicou que Jorge Jácome começa este mês a rodagem da curta-metragem "Pharmakon" e prepara um documentário intitulado "Terra Fenomenal".

No programa "Geração 2022" estará o filme "Nada para ver aqui", do realizador belga Nicolas Bouchez, numa coprodução entre Portugal, Bélgica e Hungria. O realizador integra o programa europeu de formação em cinema Doc Nomads, do qual faz parte a Universidade Lusófona.

O documentário, que terá estreia mundial em Berlim, parte do registo de um quotidiano na atualidade em Portugal, refere a curta sinopse do festival.

A 72.ª edição do Festival de Cinema de Berlim decorrerá de 10 a 20 de fevereiro.

O realizador, argumentista e produtor M. Night Shyamalan vai presidir ao júri internacional do festival.