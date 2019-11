Para sermos sinceros, destaca-se uma espécie de preguiça nos mais diferentes campos, desde o desenvolvimento das personagens até à formulação das suas "gags", passando pela falta de conflito e de foco emocional. Conclusão: sentimos mesmo estar perante uma sequela "direta para vídeo", daquelas que eram feitas há uns valentes anos, não fosse o grafismo, que mantém o habitual profissionalismo.

Depois é a interminável busca pelo novo “Let it Go”, o "single" que rompeu fronteiras da simples cantoria de desenho animado, tornando-se num hino para a afirmação pessoal: “Frozen II: O Reino de Gelo” é uma "barulheira" do início até ao fim, sem uma música que fique realmente no ouvido. Nem sequer consegue estabelecer uma autoparódia, como é o caso do momento musical de Kristoff (com a voz de Jonathan Groff), concebido como uma suposta sátira aos vídeos musicais romântico-populachos dos anos 90, que porventura bate de frente num espectador já vacinado contra estes escapismos melódicos.

É assim que se fazem sucessos e este "Reino do Gelo" está pronto para aquecer as bilheteiras: em equipa vencedora raramente se mexe, mesmo que o resultado desejado seja o enésimo produto estampado com a silhueta do Mickey.

"Frozen II - O Reino do Gelo": nos cinemas a 21 de novembro.

Crítica: Hugo Gomes

Trailer: