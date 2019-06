Quando mais se discute as ideias trazidas pelos recentes movimentos #MeToo e Time’s Up, a começar pela dessexualização das personagens femininas e a recorrência a cânticos de um feminismo sob um ponto de vista da capitalização, mais se percebe que um dos grandes "cancros" da indústria cinematográfica acaba por ser o seu modelo estandardizado.

Toda a logística de milhões de dólares levam este "novo" "MIB" a cometer os “pecados” habituais: os lugares-comuns vencidos, as personagens-tipos e primárias para desenvolver "merchandising" (vejam-se as criaturas pequenas e “fofas” com um certo tom atrevido) e até mesmo as ditas "revelações", que nos fazem duvidar do esforço dos argumentistas. São os mesmos truques fundidos para dar lugar ao espetáculo do costume … e é isto a que o categorizado "blockbuster" parece estar atualmente reduzido. Sem falar do frenesim tecnológico e visual.

“Homens de Negro: Internacional” não acrescenta nem afunda a ideia de produções em sequência, e não será o último do seu género. Nem sequer é uma afronta da máquina industrial oleada dos norte-americanos. Mas é de notar o oportunismo com que se "encosta" ao humor trazido por Hemsworth e dos seus adereços, o que nos leva a crer que foi por isto que esta revitalização da saga encontrou a razão de existência.

Para uma saga que nasceu de uma banda-desenhada (da autoria de Lowell Cunningham) e de um filme de sucesso de 1997 pela mão do agora “desaparecido” Barry Sonnenfeld (muito graças à sua dupla de protagonistas, Will Smith e Tommy Lee Jones), “MIB: Homens de Negro” é condenado a uma fórmula estampada e somente isso, a de um "macguffin" no Planeta Terra que poderá ditar o destino de todo o Universo e um extraterrestre recém-chegado para o roubar. É uma ideia que já fora repetida nos outros filmes, por isso questionamos se vale mesmo a pena expandir um universo sem novas constelações. E como tudo isto é um problema de Hollywood, não vale a pena pressionarmos este “filme” pelos seus maus pais.

"MIB: Homens de Negro - Força Internacional": nos cinemas a 13 de junho.

Crítica: Hugo Gomes

Trailer: