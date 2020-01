A HISTÓRIA: Quatro irmãs procuram realizar os seus sonhos, em plena época da Guerra Civil americana (1861-65). Cada uma com um feitio diferente: a já adulta, Meg, Jo, a impulsiva, Beth, a tímida e Amy, a orgulhosa.



Mantendo-se fiel à voz e ritmo da escritora Louisa May Alcott, a argumentista e realizadora Greta Gerwig convida-nos para o interior do lar March, onde a energia da juventude, excitação e correria, celebram a irmandade.

Com a chama de "Mulherzinhas" no diálogo naturalista, nos atropelos, no ritmo afoito da vida doméstica, a família envolve-nos, recebe-nos com calor e carinho num mundo onde a confiança e o respeito absoluto são pedras que sustentam um caos de expressão e criatividade.

Diferentes nas suas personalidades, igualitárias no seu pensamento progressivo, as talentosas irmãs March tornaram-se referência para gerações de mulheres que, a cada nova leitura, puderam reflectir as suas vivências na maternalista actriz Meg (Emma Watson), na efervescente escritora Jo (Saoirse Ronan), na vaidosa pintora Amy (Florence Pugh) ou na doce pianista Beth (Eliza Scanlen).

A obra da escritora norte-americana, publicada em 1868/69 em dois volumes, desvendou a forma como cada irmã solidificou a sua identidade e atingiu a emancipação artística e financeira. O primeiro narrou a sua inocência e euforia da adolescência; o segundo, os obstáculos que superaram, ou não, para cumprir os seus sonhos, já na idade adulta.