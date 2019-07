Depois de "Bone Tomahawk" com Kurt Russell, que se chamou por cá "A Desaparecida, o Aleijado e os Trogloditas", e "Rixa no Bloco 99", o realizador S. Craig Zahler traz-nos mais um filme de imersão e fusão de géneros, onde a opulência absurda vive com o gore extremo, sempre com um ambiente "sui generis" de uma procissão funerária em que ninguém acerta bem o passo.

"Na Sombra da Lei", ou "Daggred Across Concrete" na sua versão original, é um drama/suspense/gore onde seguimos a viagem de dois polícias vigilantes até ao submundo do crime.

Personagens ambíguas, que procuram calibrar o seu código moral após serem suspensos por abuso de força, Ridgeman (Mel Gibson) e Lurasetti (Vince Vaughn) irão encontrar Henry Johns (Tory Kittles), um ex-prisioneiro de volta ao crime, envolvido num plano com violência desmedida. Todos são parte de uma emboscada sombria, onde vão encontrar mais do que pretendem.