O NOS Alive regressa nos dias 9, 10 e 11 de 2026 ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, confirmou Álvaro Covões, diretor da Everything is New. Os Buraka Som Sistema são a primeira confirmação, que celebram 25 anos em 2026.

Em conferência de imprensa, o responsável pela promotora adiantou que a edição de 2025 contou com dois dias esgotados - 10 e 11 de julho.

"Dou muitos elogios ao Álvaro [Covões], porque realmente ele merece esses elogios todos (...) Dou muitas voltas por aí e ouço as pessoas, elas falam comigo, e realmente é um encanto, as pessoas gostam, efetivamente, deste festival", frisou Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras na conferência de imprensa.

Mais de uma centena de artistas e bandas, entre os quais Olivia Rodrigo, Benson Boone, Jutice e Anyma, atuaram noPasseio Marítimo de Algés, em Oeiras, no 17.º festival Alive.

Este ano, o recinto voltou a ter sete palcos, um dos quais dedicado à Comédia, que acolheram 122 atuações de 112 artistas e bandas, 31 dos quais portugueses.

Na quinta-feira, 10 de julho, dia que esgotado, o grande destaque foi a norte-americana Olivia Rodrigo, que aos 22 anos conta com dois álbuns editados: “Sour” (2021) e “Guts” (2023). Pelo palco principal do NOS Alive passam ainda Mark Hambor, Benson Boone e Noah Kahan.

Na sexta-feira, os destaques foram o DJ norte-americano Anyma, os franceses Justice, Girl in Red ou Finneas. O cartaz deste sábado inclui Muse, Nine Inch Nails, Future Islands, Foster The People, Bright Eyes, Jet, A-Trak, Left., Bombazine, Luís Severo, Teresinha Landeiro, Cebola Mol, Jel e Ana Arrebentinha, entre outros.