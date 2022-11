A música é o “destaque da programação” de Natal na cidade do Porto, que arranca dia 01 de dezembro, com a atuação de Bárbara Bandeira no palco principal, situado em frente ao Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota. Rui Massena Ensemble (03 de dezembro), Saint Dominic’s Gospel Choir (11 de dezembro) e Nuno Lanhoso e Os Quatro e Meia (17 de dezembro), são outros concertos agendados para o palco principal nos Jardins de Cristal, lê-se no comunicado de imprensa da Câmara do Porto.

A organização destaca também os concertos nas ruas e bairros de todas as freguesias do Porto e que vão acontecer nas tardes dos três sábados que antecedem o Natal (03, 10 e 17 de dezembro), prometendo “fanfarras animadas”.

No âmbito da iniciativa ‘Porto Sounds Secret’ acontecem três concertos em “palcos inesperados”, como da Irma, que vai atua no Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto (04 de dezembro), da dupla Best Youth que atuam no Quartel do Monte Pedral (10 de dezembro), e da Joana Almeirante que acontece no Museu do Carro Elétrico (18 de dezembro).

Estes três espetáculos começam às 18:00 e têm lotação de 250 lugares, ocupados gratuitamente por ordem de chegada, com as portas a abrirem uma hora antes dos espetáculos.

A música, com destaque para a atuação da Ópera de Bolso, vai invadir o restaurado e reaberto, recentemente, Mercado do Bolhão, no coração da Baixa do Porto, nos dias 03, 10 e 17 e entre 19 e 23 de dezembro, havendo ainda teatro e caricaturas ao vivo.

Outro dos locais de encontro neste Natal 2022 no Porto são os Jardins do Palácio de Cristal, que tem várias propostas artísticas e lúdicas todos os fins de semana e feriados até à noite da consoada, entre as 10:30 e o final da tarde, em vários locais diferentes.

Na Tenda de Neve, um espaço coberto nos Jardins do Palácio de Cristal, estão previstas atividades com contadores de histórias, atores, palhaços, mágicos, músicos, bailarinos e um caricaturista.

Noutra zona coberta do espaço, a Tenda de Cristal, estão programadas oficinas para escrever cartas ao Pai Natal, tocar percussão e criar sabonetes, velas, enfeites e marionetas.

Na Avenida das Tílias do Jardins do Palácio vai haver um mercado de Natal com expositores regionais dedicados ao artesanato e produtos alimentares e que ficará instalado junto à Casa do Pai Natal.

Em itinerância, na Tenda de Neve ou na Concha Acústica, haverá ainda bandas de jazz a coros tradicionais, passando por formações de estudantes e cânticos que vão criar o ambiente natalício.