Taylor Swift estreia-se esta semana em Portugal com dois concertos esgotados (24 e 25 de maio) no Estádio da Luz, em Lisboa. Tal como tem acontecido durante a "The Eras Tour", a cantora norte-americana tem uma lista de exigências.

De acordo com o Correio da Manhã, a artista pediu à equipa de produção que o seu camarim esteja decorado com cristais Swarovski. Taylor Swift pede também 100 garrafas de vinho e champanhe, além de várias iguarias.

Macarrão com queijo, pipocas de microondas com manteiga, leite com chocolate, sumo de uva, bebidas energéticas, molho picante, batatas fritas de pacote, um saco de alcaçuz, iogurte com brownies, uma caixa de Pepsi Diet, produtos frescos e frutas (abacates e laranjas) também constam da lista.

Em novembro, jornal Clarín, da Argentina, revelou que a cantora também gosta de ter gelados da marca Ben & Jerry’s, vegetais cozidos a vapor, 300 garrafas de água e comida para toda a equipa.

A equipa de Taylor Swift pede ainda uma viatura anti-paparazzi (vidros fumados) e solicita que todas as manhãs, às 11h00, seja entregue no hotel um chá gelado da Starbucks e uma fatia de pão de abóbora.