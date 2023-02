Lucas Mamede, nova promessa da música brasileira, lançou esta sexta-feira, dia 3 de fevereiro, o primeiro álbum de originais. "Já ouviu falar de amor?" conta com 12 temas e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Com mais de 1,2 milhões de seguidores no Instagram, o artista de 19 anos começou a chamar a atenção das redes sociais e, no ano passado, assinou com F/SIMAS, agência que descobrir a dupla Anavitória e que impulsionou a carreira de Manu Gavassi.

"O meu primeiro disco 'Já Ouviu Falar De Amor?' chega ao mundo. Ele significa muita coisa para mim. Foi um longo processo de produção, literalmente mergulhei de cabeça nessa jornada", frisou Lucas Mamede nas redes sociais.

"Espero que ao escutarem as músicas vocês sejam impactados de alguma forma", acrescentou.

Ouça aqui o álbum