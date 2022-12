De acordo com o agenciamento da artista, os espetáculos estão marcados para o Hard Club, no Porto, a 21 de abril, e para o Capitólio, em Lisboa, a 29 de abril.

“Nestes dois espetáculos será revisitado o seu EP de estreia, ‘Jüradamor’, editado em maio de 2022, ao mesmo tempo que dará a conhecer temas do seu próximo registo de originais”, lê-se no comunicado.

O primeiro registo de estúdio da artista de Alcobaça “nasceu em casa, da vivência em conjunto com o ‘beat maker’ Free Soul Beats” e “é uma viagem do que é sentir na pele de Jüra, nos altos e baixos da vida, das relações, do amor, da procura da beleza também na tristeza, porque é na música que Jüra encontra a tradução da emoção, da dor e do amor que sente”.