A oitava e última temporada de "Elite" chegou na passada sexta-feira, dia 26 de julho, à Netflix. No fim de semana de estreia, a série espanhola conquistou o primeiro lugar do top do serviço de streaming em Portugal.

Para a despedida, os argumentistas da série apostaram na fórmula base de todas as temporadas: sexo, crime e jovens sem regras (e sem roupa). "Prazer, liberdade e diversão", resume a Netflix.

Veja o railer:

A nova temporada de oito episódios estará "cheia de segredos, rivalidades, corrupção e excessos". "A chegada dos irmãos Emilia e Héctor Krawietz, líderes da associação de ex-alunos de Las Encinas, abala os alicerces da escola", adianta a sinopse.

"Influentes, poderosos, corruptos e corruptores, os Krawietz prometem espalhar o caos" e só Omar "poderá enfrentá-los, porque os irmãos representam tudo o que sempre houve de errado em Las Encinas".

A oitava temporada tem como criadores Carlos Montero e Jaime Vaca, e conta com novos rostos no elenco, como Ane Rot ("O Clube dos Leitores Criminoso"s) e Nuno Gallego ("UPA Next"). Mina el Hammani estará de regresso à série no papel de Nadia.

Omar Ayuso, André Lamoglia, Valentina Zenere, Mirela Balić, Gleb Abrosimov, Fernando Líndez, Nadia Al Saidi, Ander Puig, Carmen Arrufat, Mina el Hammani, Iván Mendes e Maribel Verdú completam o elenco.