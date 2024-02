A cantora Rosinha esteve envolvida num acidente no IP3, em Coimbra, no passado sábado, dia 24 de fevereiro. A artista estava acompanhada pelas suas bailarinas, que sofreram ferimentos leves e receberam assistência no hospital local.

De acordo com o Correio da Manhã, o carro da cantora ficou "totalmente destruído".

Nas redes sociais, Rosinha partilhou um breve comunicado. "Felizmente, está tudo bem. Ontem, pelas 15h50, um jovem embateu no nosso carro, ao fazer uma ultrapassagem na IP3. Embatemos contra o raide, o carro ficou bastante danificado, mas, felizmente, estamos bem", escreveu.

"Foi só pensar que correu tudo bem, que não aconteceu nada de grave e que o público estava à espera para me ver no palco. Graças a Deus, estava bem e sem qualquer dor e tentei dar o melhor para aquelas pessoas maravilhosas que foram ao concerto para me verem", rematou a artista.