O fim do ano é sempre tempo de balanços e, como já é tradição, o Spotify partilha com os utilizadores os tops dos artistas, canções, álbuns e podcasts mais ouvidos em cada país e no mundo.

O serviço de streaming de música lança também anualmente o Wrapped, que revela os tops pessoais."O Wrapped do Spotify é um dos momentos mais esperados todos os anos pelos fãs de música e podcasts e estamos muito entusiasmados por lançar uma edição com algumas novas experiências para utilizadores e criadores", confessa ao SAPO Mag, Melanie Parejo, responsável pelo Spotify no Sul da Europa.

"Além de inovar a experiência do utilizador todos os anos, é vital que também forneçamos aos criadores insights sobre o ano (...) Na experiência Wrapped, os criadores podem ter acesso ao seu próprio microsite para ver como os seus conteúdos foram ouvidos pelos seguidores", acrescenta Melanie Parejo, que está à frente do Spotify Sul da Europa - incluindo Portugal - desde outubro de 2019.

Em 2022, o Wrapped foi usado por mais de 156 milhões de pessoas em todo o mundo. A edição deste ano promete bater novos recordes. "2022 foi o nosso maior Wrapped até à data, com o envolvimento a chegar aos 156 milhões de utilizadores até 31 de dezembro. Nos últimos anos, quase se tornou um 'feriado' por si só", frisa a responsável pelo Spotify no Sul da Europa.

O crescimento da música nacional

Este ano, T-Rex foi o artista nacional mais ouvido no serviço de streaming. Além disso, pela primeira vez na história do Wrapped em Portugal, a música mais ouvida do ano pertence a uma artista feminina portuguesa. "Como Tu (feat. Ivandro)", de Bárbara Bandeira, é a canção que os portugueses mais ouviram durante 2023, seguida de "Tá OK", de DENNIS, e "Nosso Quadro", de AgroPlay, na terceira posição.

"Este é um ano muito especial para nós em Portugal, pois o consumo de música local continua a crescer e a atingir novos recordes no Spotify, ajudando os artistas a alcançarem maiores públicos", destaca, acrescentando que este ano "houve um aumento de 42% no consumo de música local em Portugal, devido ao sucesso de vários artistas, incluindo T-Rex", o artista nacional mais ouvido de 2023, ou Bárbara Bandeira, "que é a primeira artista feminina portuguesa a ter a música mais ouvida no ano".

Em conversa com o SAPO Mag, T-Rex, confessou estar feliz com a conquista. "Estou mega, mega, feliz e concretizado. Não que isto seja um objetivo, acho que é uma consequência do nosso trabalho. Gosto muito de chegar a certo tipo de metas, de começar sem ter nada, de não ter um espaço onde gravar em condições, para artista mais ouvido do ano", sublinha.

Veja a entrevista de T-Rex ao SAPO Mag:

"Não poderíamos estar mais orgulhosos do sucesso dos artistas locais e estamos muito entusiasmados em celebrá-los com o Wrapped", sublinha.

Em 2024, o Spotify promete continuar a inovar e a impulsionar a a descoberta de novos artistas locais. "Estamos sempre a inovar na nossa plataforma para permitir mais descoberta de artistas locais em todo o mundo, tanto por meio de ferramentas de experiência como o AI DJ, quanto pela criação de feeds de utilizadores mais interativos através de vídeos", adianta.

"Em Portugal, continuamos o nosso trabalho com a EQUAL, de forma a garantir a exposição contínua de mulheres artistas locais em todo o mundo, bem como a manter a nossa forte oferta editorial para espelhar a cultura de Portugal", remata Melanie Parejo.

Os artistas mais ouvidos em Portugal em 2023:

Taylor Swift The Weeknd Drake T-Rex Bad Bunny Ivandro Veigh Ana Castela Coldplay Travis Scott

As músicas mais ouvidas em Portugal em 2023:

“Como Tu (feat. Ivandro)” de Bárbara Bandeira “Tá OK” de DENNIS e MC Kevin o Cris “Nosso Quadro” de AgroPlay e Ana Castela “Chakras” de Ivandro e Julinho Ksd “Coração de Gelo” de WIU “Novo Balanço” de Veigh, Bvga Beatz, Prod Malax e Supernova Ent “Flowers” de Miley Cyrus “CASA” de D.A.M.A e Buba Espinho “Lua” de Ivandro “La Bachata” de Manuel Turizo

Os álbuns mais ouvidos em Portugal:

“COR D’ÁGUA” de T-Rex “Dos Prédios Deluxe” de Veigh “Starboy” de The Weeknd “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny “Heartbreak & Other Stories” de Richie Campbell “HEROES & VILLAINS” de Metro Boomin “SOS” de SZA “Harry’s House” de Harry Styles “Midnights” de Taylor Swift “Dos Prédios” de Veigh

Os artistas portugueses mais ouvidos em 2023:

T-Rex Ivandro Plutónio Wet Bed Gang Julinho Ksd Calema Slow J LON3R JOHNY Richie Campbell Bispo

As músicas portuguesas mais ouvidas em 2023

“Como Tu (feat. Ivandro)” de Bárbara Bandeira “Chakras” de Ivandro e Julinho Ksd “CASA” de D.A.M.A e Buba Espinho “Lua” de Ivandro “TÁ TUDO BEM” de T-Rex “Planeta” de Bispo e Bárbara Tinoco “Chamada não Atendida” de Bárbara Tinoco “ROSAS” de Kappa Jotta e MUN “Maria Joana” de Nuno Ribeiro, Calema e Mariza “Preço Certo” de Pedro Mafama

Os artistas mais ouvidos a nível mundial:

Taylor Swift Bad Bunny The Weeknd Drake Peso Pluma Feid Travis Scott SZA Karol G Lana Del Rey

As músicas mais ouvidas a nível mundial:

“Flowers” de Miley Cyrus “Kill Bill” de SZA “As It Was” de Harry Styles “Seven (feat Latto)” de Jung Kook “Ella Baila Sola” de Eslabon Armado “Cruel Summer” de Taylor Swift “Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage)” de Metro Boomin “Calm Down (with Selena Gomez)” de Rema “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol.53)” de Bizarrap “Anti-Hero” de Taylor Swift

Os álbuns mais ouvidos a nível mundial: