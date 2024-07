Tony Carreira foi condecorado, esta quinta-feira, dia 25 de julho na embaixada de Portugal em Paris, com o grau de Comendador da Ordem do Infante pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A partir da capital francesa, em declarações ao SAPO Mag, o cantor frisou que está "muito grato por esta condecoração". "Quando o Presidente da República falou comigo, eu disse que fazia sentido aqui, em Paris, como faria sentido em Belém. Convidaram-me para aqui e faz todo o sentido. Foi aqui que comecei na música, cheguei aqui com 10 anos, tenho amigos aqui há mais de 40 anos, amigos de uma vida", lembra.

"Tenho um percurso muito longo, uma carreira muito longa, e acho que receber esta condecoração tão bonita... Acho que é o momento certo, sinceramente. Já estou com 78 anos (risos)... É o momento certo", brincou o cantor de 60 anos. "Estou mesmo muito feliz, tenho cá muitos amigos e muitos amigos vieram de Portugal. São uns grandes malucos e vieram assistir a este momento. Sensibilizou-me muito - vieram de tão longe, de vários sítios do país, para estarem aqui numa tarde de julho, no verão, no arranque dos Jogos Olímpicos. Está uma confusão tremenda e, por isso, valorizo mais o gesto de estarem cá ", acrescenta Tony Carreira.

Ao SAPO Mag, o músico confessa que, há 40 anos, quando começou a dar os primeiros passos na música, nunca sonhou com este momento. "Esse foi o pensamento mais forte que e eu tive em relação à esta condecoração. Era impensável. Se eu voltasse aos meus 15, 20 anos, era impensável que uma coisa tão bonita como esta fosse acontecer. Impensável. Há muita coisa que era impensável, mas esta é uma delas", frisa.

Na cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que Tony Carreira é "um grande da comunidade portuguesa", não só em França, como em “todo o mundo”.

"Mesmo que não tivesse o percurso que teve, bastava essa sua presença, solidariedade e comunhão com essas famílias portuguesas para merecer esta distinção”, afirmou.