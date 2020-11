"Monster", tema que junta Shawn Mendes e Justin Bieber, abre a playlist semanal do SAPO Mag. O single fará parte de "Wonder", o próximo disco do cantor lusodescendente, com edição marcada para o dia 4 de novembro.

A nova canção é um desabafo dos artistas sobre a fama que conquistaram na adolescência. "É sobre como a sociedade pode colocar as celebridades num pedestal e vê-las cair parece fazer parte do entretenimento. É complicado", frisou Shawn Mendes em entrevista ao podcast de Zane Lowe na Apple Music.

Um dos destaques da semana é também "Prisoner", de Miley Cyrus com Dua Lipa. O novo videoclip das duas artistas tem dado que falar nas redes sociais e o tema soma já milhares de reproduções nos serviços de streaming de música.

Por Portugal, o grande destaque é o regresso de Valete. Esta sexta-feira, dia 20 de novembro, o músico lançou cinco novos temas e 'explodiu" com as redes sociais. "Olimpo", com Phoenix RDC & Virgul, é o tema que pode ouvir na playlist semanal do SAPO Mag.

Continuando a falar de regressos, e como a contagem decrescente para o Natal já começou, Robbie Williams editou esta semana um novo álbum dedicado à quadra. "Can't Stop Christmas", que aborda a pandemia da COVID-19, é o primeiro single. "O Pai Natal está no trenó, mas agora a dois metros de distância", canta o artista britânico.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

MÚSICA NOVA ÀS SEXTAS #48

Shawn Mendes - Monster (Shawn Mendes & Justin Bieber)

Miley Cyrus - Prisoner (feat. Dua Lipa)

Megan Thee Stallion - Circles

BTS - Life Goes On

Jason Derulo - Love Not War (The Tampa Beat)

Chloe x Halle - Sending My Love - Spotify Singles

Ava Max - My Head & My Heart

French Montana - Hot Boy Bling (feat. Jack Harlow & Lil Durk)

Sia - Hey Boy

SAINt JHN - Pray 4 Me (feat. Kanye West)

Sfera Ebbasta - Baby (with J Balvin)

RAYE - Regardless

James Blake - The First Time Ever I Saw Your Face

Russ - Momentum

ROE - Wanna Be

Tobe Nwigwe - WILDLINGS

Kings Elliot - I'm Getting Tired of Me

Josh Groban - Your Face

Matilda Cole - The Clouds

Mariza - Foi Deus

Chico da Tina - VianaViceCity

Valete - Olimpo (feat. Phoenix RDC & Virgul)

Mirai - Alma Congelada

Domingues - Romance de Cinema

Branko - Tempo Torto

Moonspell - The Greater Good

LEFT. - Gods of Nothing

Sergio Godinho - Grão Da Mesma Mó - Ao Vivo

Sam Smith - The Lighthouse Keeper

Luiz Caracol - Vai Lá

João Pina - Gangsta Love

Robbie Williams - Can't Stop Christmas

Isak Danielson - When You Believe

Zé Tó Lemos - Military Suicides

Flor-de-Lis - Pretérito Imperfeito

Tiago Abrantes - Cedo Pra Casar

Pelé - Acredita No Véio (Listen To The Old Man) - Fatboy Slim Remix

Marie Minet - Attendre l'été

GPU Panic - Just Go

Prietto - Definitivamente

MARINA - Man's World