Billie Eilish vai editar no próximo mês o seu novo álbum. "Hit Me Hard and Soft" chega a 17 de maio e não serão revelados singles de antecipação, contou a artista.

À revista Rolling Stone, a cantora norte-americana falou pela primeira vez sobre as novas canções, sublinhando que título "Hit Me Hard and Soft" descreve o disco "na perfeição"."É um pedido impossível: não podes bater de forma dura e suave. Não podes fazer nada de forma dura e suave ao mesmo tempo", frisou.

"Sou uma pessoa de extremos e adoro quando as coisas são intensas fisicamente, mas também gosto de quando as coisas são ternas e doces. Quero duas coisas ao mesmo tempo. Pensei que era uma ótima forma de me descrever e adoro que não seja possível", acrescentou Billie Eilish.

"Hit Me Hard and Soft" sucede a "Happier Than Ever", editado no verão de 2021.