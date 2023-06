O verão é a melhor altura do ano para relaxar à beira da piscina ou do mar, mas também para dançar e aproveitar a melhor música. A pensar nos momentos de lazer, o Spotify revela qual vai ser a banda sonora dos portugueses para os dias de sol, com o "Songs of Summer 2023".

"Os utilizadores portugueses vão certamente ouvir muita música nacional. Entre a grande panóplia de música portuguesa há diferentes géneros musicais presentes nesta seleção, como o hip-hop, o pop nacional ou até a fusão de Fado e música tradicional portuguesa com outros géneros como eletrónica", destaca o serviço de streaming.

Em destaque estão, por exemplo,"Chakras", de Ivandro e Julinho KSD, "Maria Joana", de Nuno Ribeiro, Mariza e Calema, ou “Loucamente” dos D.A.M.A e Los Romeros. "Ai Coração", de Mimicat, tema que representou Portugal na edição deste ano do festival Eurovisão, também vai continuar a fazer parte da playlist dos portugueses.

A música internacional, incluindo música brasileira ou afro-portuguesa, também será tendência em Portugal, tal como no ano passado. “Nosso Quadro”, de Agroplay e Ana Castela, “Tá OK”, de DENNIS e MC Kevin O Chris, e “Solteiros”, de Yasmine e Deejay Telio, vão ser alguns dos destaques.

Os ritmos latinos prometem também fazer sucesso no verão português deste ano, com destaque para “Beso", de ROSALÍA e Rauw Alejandro, e “El Merengue”, de Marshmello e Manuel Turizo.

A nível internacional, também há diversidade musical nos géneros que vão ser mais ouvidos nos meses mais quentes do ano. “4EVA (feat. Pharrell Williams)”, de KAYTRAMINÉ e Aminé, “All My Life (feat. J.Cole)”, de Lil Durk e J. Cole, “Baby Don’t Hurt Me”, de David Guetta, Anne-Marie e Cori Leray, ou “Calm Down", de Rema e Selena Gomez, prometem animar o verão.

Além disso, e pela primeira vez, os utilizadores podem ir acompanhando as músicas e os artistas mais ouvidos pelos utilizadores do Spotify no Hemisfério Norte, com o Spotify Charts, atualizado semanalmente. Através do Summer Heat Map podem também escolher o país onde querem ver as tendências, incluindo Portugal.

"A previsão do Spotify é baseada em diferentes fatores, nomeadamente os números de streamings ou o impacto cultural das músicas analisadas pela equipa editorial da plataforma. As faixas estão todas disponíveis nas novas playlists do Spotify 'Songs of Summer' e 'Verão 2023' - e as escolhas incluem hits para diferentes gostos musicais", frisa o comunicado.

As músicas de verão 2023 do Spotify em Portugal: