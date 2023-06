O ano ainda vai a meio, mas revista Billboard já começou a fazer balanços. Na semana passada, a publicação elegeu as 50 melhores canções de 2023.

"É um pouco engraçado fazer uma lista de canções no meio do ano em 2023. Mais do que em qualquer época anterior, este ano forçou-nos a perguntar: o que significa uma canção ser do ano? Os tops da Billboard estão mais confusos do que nunca", sublinha a revista, lembrando que temas lançados em 2010 estão a dominar o top Hot 100 de 2023.

"Quando até mesmo Taylor Swift tem que se desviar do seu ciclo promoção de 'Midnights' para lançar um single de há quatro álbuns, claramente a anarquia reina na linha do tempo do pop contemporâneo", acrescenta a Billboard.

Para a revista, “Flowers”, de Miley Cyrus, é, para já, a canção do ano. Já o segundo lugar pertence a Bizarrap e Shakira, com o tema “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”.

Veja a lista das 50 melhores canções de 2023 para a Billboard:

1. Miley Cyrus, “Flowers”

2. Bizarrap & Shakira, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”

3. PinkPantheress & Ice Spice, “Boy’s a Liar, Pt. 2”

4. Coi Leray, “Players”

5. Lana Del Rey, “A&W”

6. Eslabon Armado & Peso Pluma, “Ella Baila Sola”

7. Raye feat. 070 Shake, “Escapism”

8. Beyoncé feat. Kendrick Lamar, “America Has a Problem (Remix)”

9. Rema & Selena Gomez, “Calm Down”

10. FIFTY FIFTY, “Cupid”

11. Tyler, the Creator, “Dogtooth”

12. Ice Spice & Nicki Minaj, “Princess Diana”

13. Sabrina Carpenter, “Nonsense”

14. Janelle Monáe, “Lipstick Lover”

15. Karol G & Shakira, “TQG”

16. Luke Combs, “Fast Car”

17. boygenius, “Not Strong Enough”

18. Labrinth, “Never Felt So Alone”

19. Kali, “Area Codes”

20. Bad Bunny, “Where She Goes”

21. Baby Keem & Kendrick Lamar, “The Hillbillies”

22. Dua Lipa, “Dance the Night”

23. Rosalía & Rauw Alejandro, “Beso”

24. Zach Bryan feat. Maggie Rogers, “Dawns”

25. Skrillex, Fred again.. & Flowdan, “Rumble”

26. Lizzy McAlpine, “Ceilings”

27. Jonas Brothers, “Waffle House”

28. FLO feat. Missy Elliott, “Fly Girl”

29. Hozier, “Eat Your Young”

30. Jimin, “Like Crazy”

31. Libianca, “People”

32. Lil Yachty, “drive ME crazy!”

33. Jessie Ware, “That! Feels Good!”

34. Jelly Roll, “Need a Favor”

35. MUNA, “One That Got Away”

36. KAYTRAMINÉ feat. Pharrell Williams, “4EVA”

37. Latto, “Put It on da Floor”

38. Chappell Roan, “Red Wine Supernova”

39. Grupo Frontera & Bad Bunny, “un x100to”

40. Doechii feat. Kodak Black, “What It Is (Block Boy)”

41. Morgan Wallen, “Last Night”

42. Don Toliver feat. Justin Bieber & Future, “Private Landing”

43. Calvin Harris & Ellie Goulding, “Miracle”

44. Coco Jones, “ICU”

45. Corook & Olivia Barton, “If I Were a Fish”

46. Dave & Central Cee, “Sprinter”

47. Scar Lip, “This Is New York”

48. Taylor Swift, “Hits Different”

49. Victoria Monét feat. Buju Banton, “Party Girls”

50. Halle Bailey, “For the First Time”