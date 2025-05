"As 4 Estações" ("The Four Season", no título original) chegou n passada quinta-feira, 1 de maio, à Netflix. A série conta com Tina Fey e Steve Carell, ao lado de Marco Calvani, Colman Domingo, Will Forte, Erika Henningsen e Kerri Kenney-Silver.

No fim de semana de estreia, a temporada de oito episódios conquistou a liderança do top mundial do serviço de streaming. De acordo com o site FlixPatrol, "As 4 Estações" chegou ao primeiro lugar do ranking em 44 países, incluindo Portugal, Reino Unido, Polónia ou Estados Unidos.

A produção de oito episódios é uma adaptação da comédia romântica de Alan Alda, de 1981, com o mesmo nome. "Seis velhos amigos embarcam numa relaxante escapadela de fim de semana e descobrem que um dos casais do grupo está a ponto de se separar", resume o serviço de streaming.

"A vida dos três casais, Kate (Tina Fey) e Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) e Anne (Kerri Kenney-Silver) e Danny (Colman Domingo) e Claude (Marco Calvani), é virada de pernas para o ar com a notícia. No decorrer de um ano, vamos acompanhá-los em quatro momentos de férias e testemunhar de que forma este abalo, que traz velhos e novos problemas à superfície, afeta a dinâmica do grupo", acrescenta a Netflix, destacando que "As 4 Estações" é uma "sincera e hilariante carta de amor aos casamentos duradouros e às amizades antigas".

Veja o teaser:

"Em 1981, quando tinha 11 anos, vi um filme que moldou minha ideia de como seria minha vida adulta no futuro. Esse filme foi 'Porky’s'. Mas, felizmente, vi um segundo filme", brincou Tina Fey no evento "Next On Netflix", no final de janeiro.

"Esse filme foi escrito e realizado pelo grande Alan Alda e chama-se 'The Four Season'. Se nunca viram o original, a premissa é muito simples: acompanha um grupo de velhos amigos – três casais – ao longo de quatro viagens. Nunca os vemos em casa, nunca os vemos no trabalho. Apenas acompanhamos como as suas vidas mudam ao longo de um ano enquanto passam férias juntos. Ninguém é um vampiro e, spoiler alert, não há nenhum homicídio", começou por explicar a atriz.

E, "com a permissão carinhosa de Alan Alda", a atriz e a sua equipa avançaram com uma adaptação do filme, em formato de série (oito episódios), protagonizada por Steve Carell, Will Forte, Kerri Kenney-Silver, Marco Calvani, Erika Henningsen e Colman Domingo.