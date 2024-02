Ed Westwick é a mais recente confirmação para a edição de 2024 da Comic Con Portugal. O ator vai marcar presença no evento, que decorre na Exponor, em Matosinhos, no dia 24 de março.

O britânico começou a formação como ator no National Youth Theatre, em Londres, e teve os seus primeiros papéis em “Breaking and Entering”, ao lado de Jude Law, e "Filhos do Homem", de Alfonso Cuarón, mas o papel que o catapultou para o estrelato chegou na TV, com a interpretação de Chuck Bass na série "Gossip Girl", atualmente em transmissão no Biggs.

Em 2009, Ed recebeu o Young Hollywood Breakthrough Award no Young Hollywood Awards . "J. Edgar", ao lado de Leonardo DiCaprio, "Wicked City”, “Snatch”, “Californication” e “White Gold” foram outros dos projetos de Ed Westwick.

Mais recentemente, o ator participou em filmes como "Deep Fear”, “Wolves of War” e “Tonic".

A próxima edição da Comic Con Portugal decorre na Exponor, em Matosinhos, de 21 a 24 de março de 2024.