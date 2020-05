Rafaela Ribas, diretora da Firma, não registou qualquer mudança no cachê dos músicos e bandas que agencia nos espetáculos que foram adiados, seja com promotores privados ou públicos, mas admite que as propostas que agora surjam possam ser diferentes, após a divulgação das novas regras que limitam as lotações das salas de espetáculos e espaços ao ar livre devido à pandemia da COVID-19.

No entanto, considera que haverá "formas criativas de fazer as coisas, mantendo os cachês", notando que "há marcas disponíveis para colmatar a diferença entre os bilhetes vendidos e os não vendidos [face à redução da lotação dos espaços]".

"Temos que repensar muita coisa", disse, referindo que está também a ser discutido com os artistas o que podem oferecer de diferente face às circunstâncias.

João Vaz Silva, que agencia artistas como Bruno Pernadas e Noiserv, constatou que "pé ante pé algumas salas e programadores querem ganhar a confiança do público" e começa a ser abordado para "eventos em espaços mais reduzidos, mais acústicos, com menos pessoas em palco".

"Tenho tido novos pedidos para formações reduzidas de artistas com quem trabalho", notou o agente, salientando que há um esforço dos dois lados - promotores e artistas e agências - para adaptarem-se à situação.