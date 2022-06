No palco Santa Casa, localizado frente ao rio Tejo, no bairro de Alfama, onde decorre o festival, no primeiro dia sobe ao palco Jorge Fernando, antigo viola de Amália Rodrigues, autor de temas como “Os Búzios”, do repertório de Ana Moura, ou “Boa Noite Solidão”, de Fernando Maurício, e produtor discográfico de álbuns de Fábia Rebordão, Mariza, entre outros artistas.

Também no dia 23 atuam, Rodrigo Lourenço e João Leote, dois nomes saídos do concurso televisivo “The Voice”(RTP).

No dia seguinte, neste mesmo palco, é apresentado o espetáculo “As Divas”, com Maria da Fé, Lenita Gentil e Maria da Nazaré, fadistas com mais de 50 anos de carreira, e Alexandra. Alexandra, de nome de registo Maria José Canhoto, iniciou a carreira em Moçambique. Depois de algumas experiências no teatro de revista, em Lisboa, tornou-se conhecida do grande público pela sua participação no Festival RTP da Canção, em 1979, com o tema “Zé Brasileiro, Português de Braga”.

Ainda no dia 24, atua Aldina Duarte, fadista que durante mais de 25 anos fez parte do elenco da casa de fados Senhor Vinho, de Maria da Fé e do poeta José Luís Gordo, e que vai apresentar o seu mais recente álbum, “Tudo Recomeça”, saído em maio último. Aldina Duarte tem-se distinguido também como poeta. Vários fadistas gravaram letras suas, como Ana Moura, António Zambujo, Camané, Carminho, Gisela João e Pedro Moutinho.

Dulce Pontes, com Ricardo Ribeiro e António Zambujo, numa homenagem a Max, são outros nomes já anteriormente confirmados para este palco, cujo cartaz fica fechado, informou a organização.