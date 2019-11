A sua vida passa por etapas entre o Chile e a França, onde nasceu de pais exilados durante a ditadura.

Recentemente, fez as malas mais uma vez e estabeleceu.se com o marido e os dois filhos em Paris.

À distância, a rapper, contestatária desde o início da carreira, tornou-se uma referência musical da crise social no Chile.

A artista, que afirma criar de uma maneira "atribulada" e "instável", compôs "Cacerolazo", que, num fundo de sons metálicos de panelas e colheres, reivindica a renúncia do presidente Sebastián Piñera e justifica a atual revolta no país, desencadeada após o aumento do preço dos bilhetes do metro.

"Muitos esperavam por isto"

"Muitos esperavam esta união de forças e fúria não ouvida há anos", diz ela.

Mas "Cacerolazo" não pretende ser um hino ou um discurso. "São os jovens que discursam. São eles que acordam um país inteiro e os adultos acompanham-nos".

Para Tijoux, os estudantes, ponta de lança dessa revolta que eclodiu em 18 de outubro e ainda não se apaziguou, são muito mais politizados.

"Eles não estão contaminados pelo medo com o qual vivemos na ditadura", causada principalmente pela "impunidade", argumenta Tijoux, que vê a mesma resposta à desigualdade espalhada em outros países da América Latina, como Bolívia e Colômbia.

Para a rapper, que sempre ouviu dizer que a música deveria ser apenas entretenimento enquanto ela já brandia o microfone como uma arma, esse é um ótimo momento.

"A posição política é a coisa mais bonita que pode acontecer a uma pessoa", enfatiza.

Nova vaga de artistas

Tijoux fala pouco do seu trabalho e influencias, procurando fundir-se em algo maior.

"O 'euísmo' é muito perigoso", afirma.

Questionada sobre o poder do rap numa revolta popular, defende que este "é apenas mais um ramo da árvore da música", que é rebelde por definição.

E a música não é a única tendência artística que desempenha um papel crucial no Chile.

"Vai aparecer uma nova vaga de novos artistas", e está a traduzir essa rebelião popular "numa beleza que emociona até às lágrimas", afirma, citando artistas, fotógrafos e artistas plásticos.

Enquanto isso, em Paris, Tijoux prepara um novo álbum, mas ainda não sabe quando será editado.