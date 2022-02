Itália com o tema "Brividi", de Mahmood & Blanco, lidera o top das casas de apostas online do Festival Eurovisão da Canção. Apesar de apenas ainda serem conhecidos metade dos temas que vão ser apresentados no concurso, as apostas já têm dado que falar.

Esta semana, Portugal ocupa o 21.º lugar nas apostas para o festival Eurovisão . A canção que irá representar o país ainda não foi escolhida - apenas são conhecidos os temas a concurso no Festival da Canção 2022, da RTP.

O Festival da Canção decorrerá em março, com a primeira semifinal a decorrer no dia 5 e a segunda no dia 7, data em que a RTP celebra 65 anos. Os apresentadores serão Sónia Araújo e Jorge Gabriel, na primeira semifinal, e Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato, na segunda.

Ordem de apresentação dos temas:

Primeira semifinal:

Aurea - “Why?”

Fado Bicha - “Povo pequenino”

FF - “Como É Bom Esperar Alguém”

Diana Castro - “Ginger Ale” (Joana Espadinha)

Kumpania Algazarra - “A Minha Praia”

Maro - “saudade, saudade”

Norton - “Hope”

Themisterdriver - “Calisun”

Tiago Nogueira - “Amanhã”

Valas & Os Astronautas - “Odisseia” (Valas)

Segunda semifinal:

Milhanas - “Corpo de Mulher” (Agir)

Blacci - “Mar No Fim”

Cubita - “Uma Mensagem Tua”

Pongo e Tristany - “DÉGRÁ.DÊ” (DJ Marfox)

Jonas - “Pontas Soltas” (Fábia Rebordão)

Os Azeitonas - “Solta a Voz e Canta”

Inês Homem de Melo - “Fome de Viagem” (Pedro Marques)

Pepperoni Passion - “Código 30”

O Vampiro Submarino - “Ao Lado de Mim” (PZ)

Syro - “Ainda nos Temos”