Os concertos desta quarta edição "serão acústicos e terão um formato intimista, possibilitando a interação com o público, num ambiente descontraído", revela a Câmara Municipal de Anadia, liderada pela independente Teresa Cardoso.

Os bilhetes já se encontram à venda no Cineteatro Anadia às sextas-feiras e sábados, das 20:00 às 23:00, e no dia dos espetáculos, a partir das 14:00, com os seguintes preços: 1.ª plateia - 14 euros, 2.ª plateia e lugares para pessoas com mobilidade reduzida - 12 euros, e balcão - 10 euros.

Está também disponível o "Passe Concertos de Primavera", que dá acesso aos três espetáculos, na 1.ª plateia, e que tem o custo de 35 euros.