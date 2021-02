A partir da janela da sua casa, Carolina Deslandes juntou-se a um violoncelista da Letónia (@magic.cello, no Instagram), que toca na rua, para um dueto que conquistou as redes sociais.

No vídeo publicado no Instagram, a cantora interpreta o tema "'Say Something", de A Great Big World e Christina Aguilera, acompanhada pelo músico de rua.

"Letra toda mal, mas fiz um dueto com mais um músico extraordinário da minha rua", escreveu a artista na legenda que acompanha o vídeo publicado nas redes sociais.

Veja o vídeo: