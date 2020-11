Cláudia Vieira testou positivo à COVID-19. Na sua conta no Instagram, a atriz e apresentadora do programa "O Noivo é Que Sabe", da SIC, revelou ainda que o seu namorado, João Alves, e a sua filha Caetana, de 11 meses, também estão infetados.

"Depois do nosso contacto com um caso positivo, através de uma pessoa que faz parte do nosso dia-a-dia, ficámos em isolamento. Recebidos os resultados eu, o João e a Caetana testámos também positivo à COVID-19", escreveu a atriz e apresentadora da SIC na sua conta no Instagram.

"Estamos bem, a ser acompanhados e a cumprir as diretrizes da DGS. Unidos, na nossa bolha de amor", acrescentou.

Veja o post: