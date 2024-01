Luciana Abreu será a convidada da emissão desta terça-feira, dia 9 de janeiro, do programa das tardes da SIC.

A apresentadora e atriz vai estar à conversa com Júlia Pinheiro e promete fazer um balanço de 2023 e contar todas as novidades que está a preparar para os próximos meses.

"A vida de Luciana Abreu é um alto e baixo de emoções. No início deste novo ano, a atriz e apresentadora faz um balanço de 2023 e conta todas as novidades para 2024. Uma entrevista com revelações exclusivas. Não pode perder", destaca a produção do programa da SIC nas redes sociais.