"O dever de um Herói é proteger os outros e a si próprio", começa por frisar a Comic Con Portugal em comunicado, anunciado que a sétima edição do evento de cultura pop irá realizar-se em 2021 no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

"Após a aprovação da proposta de Lei do Governo Português que determina a proibição da realização de grandes eventos até ao dia 30 de setembro de 2020, juntamente com o prolongamento do estado de calamidade do país, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, a CITY - Conventions In The Yard, organizadora da Comic Con Portugal anuncia que irá adiar a 7º edição do maior evento de cultura pop do país, que estava planeada decorrer de 10 a 13 de setembro, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, para 2021", explica a organização.