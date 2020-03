"Depois de tudo feito e arrumado, com a casa exausta de ver acontecer mais um dia, bebo um copo de vinho com amigos, à (difícil de suportar) distância possível neste momento. As mensagens que recebo no fim já me comoveram e já me fizeram rir. O raio do bicho faz isto: torna-nos mais iguais que nunca e fica tudo em carne viva. Enfermeiros e médicos que estão na linha da frente, pessoas com problemas de ansiedade que se multiplicam nos dias que correm, outros que perderam familiares, e outros tantos com doenças que ganham novo peso agora. Quase todos com saudades de abraçar", acrescenta.

No texto, o humorista frisa que não sabe quanto tempo mais irá aguentar o ritmo diário: "Não sei quanto tempo mais irei aguentar o ritmo diário (é possível que passe a ser menos vezes por semana, e às 22h) mas quero que saibam que também a mim me faz bem estar convosco".

"Vai correr tudo bem, um dia de cada vez. Aguentem firmes, não cedam. Estamos todos juntos nisto de estarmos longe. Obrigado a todos os que vão passando pelo directo, mas em especial (e que me perdoem os outros) ao Markl e ao Filipe Melo, pela nossa bonita amizade que se multiplica em coisas boas", acrescenta.