A emissão desta terça-feira, dia 19 de janeiro, de "Como é que o bicho mexe?" contou com a participação de Gustavo Carona, médico intensivista e anestesista do Hospital Pedro Hispano em Matosinhos, que falou da sua experiência na linha da frente do combate à pandemia da COVID-19.

Pela primeira vez, no final do direto, Bruno Nogueira disponibilizou na sua conta no Instagram o vídeo da conversa. "Deixo aqui excepcionalmente a emissão de hoje do Bicho pelo importante depoimento do Gustavo Carona, médico na linha da frente do combate à COVID-19. Ouçam. Pela saúde de todos", escreveu o humorista nas redes sociais.

O vídeo da emissão de "Como é que o bicho mexe?" tornou-se viral e soma centenas de partilhas. No total, o vídeo já foi visto por mais de 595 mil pessoas nas primeiras 10 horas.

Veja o vídeo: