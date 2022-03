Esta sexta-feira, 18, às 21h30, na sala José Afonso, a proposta é um concerto de jazz com André Fernandes (guitarra elétrica), John O´Gallagher (saxofone alto), Xan Campos (piano), Zé Almeida (contrabaixo) e Diogo Alexandre (bateria).

No sábado, às 15h30, no Espaço Ilustração, haverá uma animação de leitura e oficina de ilustração para crianças com mais de três anos a partir do livro “A cor instável”, de João Paulo Cotrim e Alain Corbel.

No dia 20, às 11h00, também na sala José Afonso, o grupo Animateatro, do Seixal, apresenta a peça de teatro “Balbucia” direcionada para bebés a partir dos seis meses e crianças até aos três anos.