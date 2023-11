A partir de alguns dos 54 artigos aprovados pela Resolução 44/25 da Assembleia Geral da ONU a 20 de novembro de 1989, o coletivo de teatro Os Possessos criou um espetáculo direcionado para crianças e jovens no qual faz uma abordagem dos artigos que mais lhe interessa enquanto companhia, como disse à agência Lusa Leonor Buescu, um dos elementos do coletivo.

Na conceção desta peça de teatro, cinco elementos de Os Possessos criam aquilo que designam por uma Assembleia Extraordinária de Excecionais, convocada pelo Grande Conselho Universal, um encontro sobre o qual não podem revelar a ordem de trabalhos, “a bem da segurança de todas as pessoas”.

O “secretismo” pauta aquela assembleia ao longo da qual são debatidos alguns artigos da Convenção, como o 13.º e o 38.º que tratam dos direitos da criança à expressão artística e à proteção contra conflitos armados, adiantou Leonor Buescu à Lusa.

A “aventura é conhecermos de cor os direitos da criança e transportá-los no coração”, frisou a atriz, lembrando que não basta saber da sua existência. “Há sim que os respeitar e pô-los em prática”, enfatizou.

A peça “Eu não sabia que podia” foi elaborada na sequência de uma investigação que os cinco elementos de Os Possessos desenvolveram em maio no Centro Paroquial da Junta de Freguesia da Penha de França, em Lisboa, com crianças e jovens dos seis aos 14 anos, disse a atriz.

A investigação decorreu durante o mês de maio junto de alunos de Atividades de Tempos Livres daquele centro paroquial, durante o qual o coletivo de teatro se apercebeu de que as crianças “têm consciência dos seus direitos”.

Na altura, “ficámos com a consciência de que as crianças sabem os direitos que lhes assistem no que respeita a serem protegidas de conflitos internacionais”, disse, alegando que as crianças e jovens contactados tinham “grande consciência dos direitos que assistem às crianças na Ucrânia”.

Há, todavia, que “instigar o debate político” no sentido de os envolvermos e “explorarmos o seu sentido crítico e argumentativo”, observou, acrescentando ser por isso que desenvolveram o espetáculo como se estivessem a participar numa “web summit”.

A determinada altura o espetáculo acaba por constituir uma aventura, porque são equacionados os motivos por que estão determinadas pessoas na Assembleia Extraordinária de Excecionais enquanto outros não podem estar, disse Leonor Buescu, sem revelar mais pormenores sobre a peça.

Como podemos conviver com a Convenção sobre os Direitos da Criança e pô-la em prática no dia-a-dia é, segundo a atriz, um dos objetivos do espetáculo, que vai estar em cena até dia 29.

“Eu não sabia que podia” é a primeira criação de Os Possessos para a infância.

A criação e interpretação mobilizou os atores Catarina Rôlo Salgueiro, Isabel Costa, João Pedro Mamede, Leonardo Garibaldi e Leonor Buescu.

Em vídeo vai estar a atriz Carolina Sales, enquanto o vídeo em cena é de Mário J. Negrão e o desenho de luz de Diana dos Santos.

As sessões para escolas realizam-se nos dias 17, 22, 23 e 24, pelas 10h30, e as sessões para as famílias nos dias 18, 19, 25 e 26, às 16h30.