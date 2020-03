“A embalagem dos livros e a entrega são da responsabilidade da biblioteca. Cumpriremos todos os procedimentos de acordo com as medidas de proteção exigidas, quer para nós, como para vós. A entrega é feita de acordo com o vosso pedido”, explica a entidade municipal.

Na página oficial do Facebook da Câmara Municipal de Mortágua, está publicado um vídeo que mostra a forma como os livros são recolhidos das prateleiras e embalados para entregar em casa e, os “menus” são possíveis de fazer depois de aceder ao catálogo online (http://mortagua.bibliopolis.info).

“Em alternativa, podem enviar mensagem ou telefonar e indicarem-nos os nomes do(s) livro(s) ou tema(s) preferido(s). Nós embalamos e entregamos”, esclarece a página que disponibiliza o e-mail (biblioteca@cm-mortagua.pt) e o telefone (231 927 440), este entre as 9:00 e as 12:30 e as 14:00 e as 17:00 nos dias úteis.

À disposição do utente, a Biblioteca Municipal Branquinho da Fonseca tem o menu mini para crianças do pré-escolar, o menu médio a partir dos seis anos, o menu grande para jovens e o menu extra grande para os adultos.

“A recolha será feita após a receção da vossa mensagem por ‘e-mail’ ou telefone e, quando os ‘menus’ regressarem à biblioteca ficarão um mês sem voltarem a sair, pois queremos que todos fiquem bem”, esclarece.

Em Portugal, registaram-se 43 mortes, mais 10 do que na véspera (+30,3%), e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 633 novos casos em relação a terça-feira (+26,8%).

Mais informações sobre o COVID-19.